Скрипт 1С-Битрикс: Управление сайтом 12.5.11.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки115 просмотров
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Имеется магазин на 1С-Битрикс: Управление сайтом 12.5.11. версия Малый бизнес. Необходим скрипт деактивирующий товары у которых остаток на складе равен 0 и соответственно активирующий товары с остатком выше 0.

10 лет назад
Krshemelig
Андрей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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