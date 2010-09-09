Выполнить сайт на дле

Здравствуйте.Нужен сайт по теме установка деревянных дверей. Мне бы хотелось, что бы вы отредактирывали сайт www.tvoi-dveri.narod.ru и перенесли его на недорогой платный хостинг с новым доменом. меня интересует цена этой работы и ваши возможные предложения по созданию чего ...