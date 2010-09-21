Разработка имиджевого проекта

Необходима разработка сайта, который будет полностью отражать динамично развивающуюся компанию. Сайт должен захватывать посетителя с первого взгляда и вести его до нужной ему страницы. Нужно две версии сайта - flash и html. Они должны редактироваться из админ панели.

Выбор платформы остается за вами, но она должна быть удобная в редактировании и не сложная - чтобы с ней мог разобраться человек, не знающий программирование.

Сроки сжатые, поэтому пишите, только если вы уверены в своих силах. Нужен исполнитель с отличным портфолио и с положительными отзывами.

Предложения оставлять только здесь.

Бюджет - 3000у.е.

по срокам - 2 недели