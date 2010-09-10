Сайт недвижимости

Задача - выполнить разработку нового шаблона (темы) для сайта outofworld.net Уже есть: 1. Нарисованный дизайн (psd) 2. Верстка дизайна 3. ТЗ на проект (подробное со скетчами страниц) Нужно сделать: 1. Создать шаблон (тему) под WP3 2. Интегрировать шаблон в существующий сайт 3. ...
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Арендаторам покупателям владельцам
С картой города и выбором страниц запроса обетов с каталогом и алфавитом,
есть сайты с которые могу поставить в пример.
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