Туристический инфо-сайт. Исполнители из Казахстана

Ребята, сколько будет стоить разработка сайта "под ключ" (без домена и хостинга) на подобии http://www.pou-cooler.ru/ на популярном движке (не самописном) 1 Время разработки? 2 Цена создания? 3 Цена обслуживания (администрирование сайта) в месяц? 4 Цена раскрутки - внутренняя ...