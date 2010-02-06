Несколько проектов - подбираю по 7 исполнителей на каждый или команду.

Старое: Несколько десятков проектов различной направленности.

Планируется длительное и взаимовыгодное сотрудничество с несколькими исполнителями.

Нужны знатоки форумов, каталогов и создатели городских порталов.

Нужны продавцы IT-продуктов!

Нужны новички и спецы с опытом!

Без работы останется только ленивый!

Можете так-же отписать в качестве резюме свои виды на сотрудничество.

Новое: Ищу команду на исполнение нескольких десятков проектов.

Деньги есть, проекты есть, ждут своего часа, нужны нормальные

исполнители. Предпочтительно Москва. Обсуждение по телефону

или при встрече, оплата на выбор исполнителей. Требования: в вашей

команде html и php верстальщики, постеры, рерайтеры, знание Querry,

MySQL, базовое знание Zend, нескольких ведущих cms, порталов, форумов

и стандартных скриптов. Умение понимать задачу не только глазами и виде

кода, но и воображением и нормальным человеческим языком. Занятость строго

одним проектом, а проектов предостаточно, стоит только «огласить весь список».

Диалог только с руководителем команды, а уже команда выполняет задачи,

поставленые руководителем. На проект захожу при наличии свободного времени,

ответ будет в течении 0-10 часов, если не ответил, значит, сорри, не подходит.

Понятливым руководителям команд просьба писать сразу на e-mail.