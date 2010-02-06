Всем привет! нужен поиск адресатов по заданным критериям и отправка им коротких уведомлений о скидке.
Старое: Несколько десятков проектов различной направленности.
Планируется длительное и взаимовыгодное сотрудничество с несколькими исполнителями.
Нужны знатоки форумов, каталогов и создатели городских порталов.
Нужны продавцы IT-продуктов!
Нужны новички и спецы с опытом!
Без работы останется только ленивый!
Можете так-же отписать в качестве резюме свои виды на сотрудничество.
Новое: Ищу команду на исполнение нескольких десятков проектов.
Деньги есть, проекты есть, ждут своего часа, нужны нормальные
исполнители. Предпочтительно Москва. Обсуждение по телефону
или при встрече, оплата на выбор исполнителей. Требования: в вашей
команде html и php верстальщики, постеры, рерайтеры, знание Querry,
MySQL, базовое знание Zend, нескольких ведущих cms, порталов, форумов
и стандартных скриптов. Умение понимать задачу не только глазами и виде
кода, но и воображением и нормальным человеческим языком. Занятость строго
одним проектом, а проектов предостаточно, стоит только «огласить весь список».
Диалог только с руководителем команды, а уже команда выполняет задачи,
поставленые руководителем. На проект захожу при наличии свободного времени,
ответ будет в течении 0-10 часов, если не ответил, значит, сорри, не подходит.
Понятливым руководителям команд просьба писать сразу на e-mail.
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