Sam

Сэмыч Sam

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Несколько проектов - подбираю по 7 исполнителей на каждый или команду.

Старое: Несколько десятков проектов различной направленности.

Планируется длительное и взаимовыгодное сотрудничество с несколькими исполнителями.

Нужны знатоки форумов, каталогов и создатели городских порталов.

Нужны продавцы IT-продуктов!

Нужны новички и спецы с опытом!

Без работы останется только ленивый!

Можете так-же отписать в качестве резюме свои виды на сотрудничество.

Новое: Ищу команду на исполнение нескольких десятков проектов.

Деньги есть, проекты есть, ждут своего часа, нужны нормальные

исполнители. Предпочтительно Москва. Обсуждение по телефону

или при встрече, оплата на выбор исполнителей. Требования: в вашей

команде html и php верстальщики, постеры, рерайтеры, знание Querry,

MySQL, базовое знание Zend, нескольких ведущих cms, порталов, форумов

и стандартных скриптов. Умение понимать задачу не только глазами и виде

кода, но и воображением и нормальным человеческим языком. Занятость строго

одним проектом, а проектов предостаточно, стоит только «огласить весь список».

Диалог только с руководителем команды, а уже команда выполняет задачи,

поставленые руководителем. На проект захожу при наличии свободного времени,

ответ будет в течении 0-10 часов, если не ответил, значит, сорри, не подходит.

Понятливым руководителям команд просьба писать сразу на e-mail.

Отзывы фрилансеров

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
PHP+JavaScript, тестовое оплачиваемое задание
JavaScriptPHP
+
Игорь справился с задачей, нареканий нет, полное взаимопонимание и взаимоуступки. Работать продолжим, теперь задачи будут посложнее и, думаю, поинтереснее. Удачи, Игорь!
Ответный отзыв
operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Размещение объявлений на досках (сегодня)
Никогда не встречала таких заказчиков. Работать легко и самое главное весело. Юмор действительно облегчает труд. А если работа еще и оплачивается мгновенно, то тогда вообще не жизнь, а рай. :-)))) Короче, если Вам грустно - сотрудничайте с Сэмом.
Супер-пупер-мега-экстра сотрудник. Заказываю не в первый раз, скоро станет мамой, так что все заказы сюда! Если что, ругайте меня, я ручаюсь!
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nightflash
Аккаунт 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Добавление позиций в несколько разделов
Очень приятно работать, только положительные эмоции. оплата своевременна и полном объеме. рекомендую!
С задачей справился, остались доработки - исправил.
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