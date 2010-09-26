Размещение объявлений на досках (сегодня)

Приветствую. Требуется продублировать 7-8 объявлений

на нескольких посещаемых досках. Задача на сегодня,

завтра и послезавтра возможен повторный заказ

тем же исполнителям. Цель - продать предметы обихода.

Задача:

= Зарегистрироваться на доске, я сразу подтверждаю e-mail.

= Войти в аккаунт, перейти к размещению, выбрать правильный раздел.

= Строго Москва, м. Профсоюзная (телефон дам)

= Скопировать текст-вставить, скопировать фото вещи-вставить.

К продаже:

= Микроволновка в упаковке (раздел для кухни или бытовые товары/микроволновки)

= Кресло директорское (раздел мебель для офиса или для дома/кресла)

= Раскладные кровати/раскладушки с матрасами (мебель для спальни или мебель/прочее)

= Монитор Samsung (раздел мониторы)

= Стол компьютерный многофункциональный (столы для офиса или столы компьютерные)

= Телевизор NEC (раздел телевизоры)

= Фотоаппараты Зенит (раздел фотоаппараты плёночные или фотопринадлежности)

= Фотоувеличитель новый (раздел фотоаппараты плёночные или фотопринадлежности)

С вас цена за каждое объявление, с меня текст, фото, контакты и список досок.

Оплата на выбор исполнителя