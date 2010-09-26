Ссылки на форумах и блогах

$100
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок268 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно продвигать сайт детской тематики на женских форумах и блогах. Наполнение сайта приличное - стыдно не будет.

Просто смотрите, какую тему обсуждают и находите на сайте такую же (90% всех тем есть) и даёте ссылку, что, мол, подробно можно прочитать тут про, скажем, "Раскраски для детей" или "Кашель у детей" и т.д, есть почти все темы, в том числе про беременность и роды, моду и красоту. Желательно, чтобы были люди, которые уже зарегистрированы и имеют репутацию на женских форумах.

Причём, выглядеть всё это не должно, как спам.Сообщения должны быть осмысленными и строго по теме.

Нужно оставлять 600-800 ссылок в месяц.

Ссылки на форумах и блогах должны индексироваться Яшей.

В конце месяца - отчёт в виде урлов страниц со ссылками.

В блогах - то же самое. Можно также добавлять 10-20 ссылок на сайт в Мэйл.ру ответах в месяц.

Работа долгосрочная.

Нужен аккуратный человек, имеющий опыт такой работы.

13 лет назад
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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