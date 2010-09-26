Ищу постеров на сайт, желательно со знанием английского языка или умением пользоваться google переводчиком.Тематика туристическая, а именно - системы бронирования отелей, авиабилетов и аренда автомобилей Что собственно необходимо: 1. Размещать на сайте информацию о системах бронирования ...
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Здравствуйте!
Нужно продвигать сайт детской тематики на женских форумах и блогах. Наполнение сайта приличное - стыдно не будет.
Просто смотрите, какую тему обсуждают и находите на сайте такую же (90% всех тем есть) и даёте ссылку, что, мол, подробно можно прочитать тут про, скажем, "Раскраски для детей" или "Кашель у детей" и т.д, есть почти все темы, в том числе про беременность и роды, моду и красоту. Желательно, чтобы были люди, которые уже зарегистрированы и имеют репутацию на женских форумах.
Причём, выглядеть всё это не должно, как спам.Сообщения должны быть осмысленными и строго по теме.
Нужно оставлять 600-800 ссылок в месяц.
Ссылки на форумах и блогах должны индексироваться Яшей.
В конце месяца - отчёт в виде урлов страниц со ссылками.
В блогах - то же самое. Можно также добавлять 10-20 ссылок на сайт в Мэйл.ру ответах в месяц.
Работа долгосрочная.
Нужен аккуратный человек, имеющий опыт такой работы.
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