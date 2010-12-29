Приватный проект для Безлепкина Лера (bezlepkina)

$1600
Наполнение сайтовЗавершен4 заявки480 просмотров
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Наполнение каталога товаров интернет-магазина.

Подробности пли личной переписке.

13 лет назад
Za-k
Иван 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$1600
30 дней
Работа по наполнению интернет-магазина. Выполнена в срок на отличном уровне. Благодарю за ответственное отношение к работе и качественное выполнение задания.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую заказчика.
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