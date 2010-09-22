Забить xls файл нужными данными

Есть специально созданный xls файл с готовым разделением по колонкам (с описанием и объяснением каждой колонки) и куча других файлов из которых нужно взять информацию и перенести в один (плюс ещё некоторые нюансы), соблюдая при этом порядок строк на двух листах (рус и анг).

Сделать нужно быстро.

Дабы я мог видеть процесс работы, Вы должны будете ознакомиться и согласиться на установку приложения Dropbox.

Оплата по окончанию работы с расчетом фиксированной ставки за 1 строку.

Указывайте свою цену за строку и срок, скажем, на 600 строк для начала.