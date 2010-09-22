Набрать текст с отсканированных страниц

Здравствуйте. Нужно залить на сайт около 1000 товаров. Все картинки и описания есть. Админка шоп-скрипт. Желательно управиться за несколько дней. Пожалуйста, пишите предложения в проект (не стучитесь и не пишите в ПС). Спасибо