Наполнение интернет-магазина

Есть автономный блог http://wordik.net/ . Нужен человек который сможет размещать фотографии на сайте. Ссылки откуда брать журнали присылаю, возможно обучение . Работа очень простая, так что бюджет маленький .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент менеджер для интернет магазина Virtuemart
Необходимо в короткие сроки забить в магазин около 500 товаров
К товарам необходимо описание и картинка
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