Работа с контентом на сайтах

Знания HTML и CSS.

Требуется вносить изменения в тексты страниц, добавлять новые тексты на сайт, размещать фотографии и таблицы. При этом требуется понимание HTML и CSS, для того, чтобы не допускать в коде лишних символов.

Задачи возникают спонтанно в разных количествах: от одного мелкого исправления, до размещения текстов на десятках страниц.

Требуется исполнитель под возникающие в этом ключе задачи.

ТОЛЬКО Санкт-Петербург!

Просим сообщать условия работы (цены).