Работа с контентом на сайтах

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки295 просмотров
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Знания HTML и CSS.

Требуется вносить изменения в тексты страниц, добавлять новые тексты на сайт, размещать фотографии и таблицы. При этом требуется понимание HTML и CSS, для того, чтобы не допускать в коде лишних символов.

Задачи возникают спонтанно в разных количествах: от одного мелкого исправления, до размещения текстов на десятках страниц.

Требуется исполнитель под возникающие в этом ключе задачи.

ТОЛЬКО Санкт-Петербург!

Просим сообщать условия работы (цены).

13 лет назад
intelwebs
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
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