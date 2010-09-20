Наполнение товарами интерент-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок386 просмотров
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Необходимо наполнить товарами интерент магазин мебели на Joomla! 1.5, Virtuemart 1.1. Всего около 5500 позиций. Работа для удобства может разбиваться на этапы.

13 лет назад
Sogreen
Сергей 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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