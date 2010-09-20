Наполнение товарами интерент-магазина

Требуется на постоянной основе фрилансеры для наполнения форума. Задача состоит в постоянном Наполнении форума. Простой копипаст. Оплата посуточная. 1 сообщение = 3 цента(и более) сообщений не ограничено ICQ#: 565-040-766 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить товарами интерент магазин мебели на Joomla! 1.5, Virtuemart 1.1. Всего около 5500 позиций. Работа для удобства может разбиваться на этапы.
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