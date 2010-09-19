Добрый день.

Уже создавал подобный проект, но исполнитель после добавления 100 фильмов пропал и не отвечает больше недели.

Суть проекта: Добавление фильмов на сайт через форму.

Все фильмы лежат в группе в Вконтакте.

Что нужно добавлять:

1. Название фильма

2. Описание фильма с Кинопоиска.

3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру.

4. Категорию фильма с Кинопоиска.

5. Сохранить обложку фильма с кинопоиска у себя в отдельную папку, после добавления фильмов скинуть папку мне.

От вас:

Цены за 100 фильмов, сроки.

Работаю с теми кто предложит адекватную цену.

Заявки скрыты.