Добавление фильмов на сайт.

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки349 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Уже создавал подобный проект, но исполнитель после добавления 100 фильмов пропал и не отвечает больше недели.

Суть проекта: Добавление фильмов на сайт через форму.

Все фильмы лежат в группе в Вконтакте.

Что нужно добавлять:

1. Название фильма

2. Описание фильма с Кинопоиска.

3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру.

4. Категорию фильма с Кинопоиска.

5. Сохранить обложку фильма с кинопоиска у себя в отдельную папку, после добавления фильмов скинуть папку мне.

От вас:

Цены за 100 фильмов, сроки.

Работаю с теми кто предложит адекватную цену.

Заявки скрыты.

13 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнить страховой форум

    Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями. +++++++++++++++++++++++++++++ Знание страховой темы обязательно! Копипаст не принимается! +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы нужно ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Строительные анекдоты, афоризмы, стихи

    ...тосты, песни, поздравления, частушки и т.д. Нужно собрать, нарыть, отыскать...Писать не нужно! Оплата за произведение, а не за знаки! Указывайте в теме ЦЕНЫ за произведения и СКОЛЬКО произведений сможете найти? Вопрос заключается в том, что если ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнять сайт контенктом

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, СРОЧНО нужен человек который сможет наполнять сайт контентом (Спортивный сайт) Пишите цены за 1 новость, и ICQ для связи.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнить фирмами каталог

    $20

    Добрый день Нужно справочник компаний заполнить адресами-телефонами фирм одного города , методом копирования. количеством около 200 Нужен один-два исполнителя. Срок выполнения - две недели.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение форума

    Необходимо произвести первичное наполнение форума контентом. Тематика - китайские телефоны. 1000-5000 постов. Просьба писать примерную стоимость и срок (не горит). Движок в данный момент punbb.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форумов

    Требуется на постоянной основе фрилансер для ведения форумов, всего 20 форумов. Задача состоит в постоянном активном участии на форумах. Оплата помесячная.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта готовыми материалами

    Необходимо внести на сайт 100 статей. Каждая статья маленькая - по 300 символов. Принцип действия прост: копируем из ворда - вставлем на сайт Плюс - найти самостоятельно в Гугле и добавить на сайт тематическую картинку. Плата - за 100 ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта новостями

    Всем добрый день! Работа заключается в выкладывании файлов (pdf, не более 1-2 Мб) на нотном сайте. Файлами я обеспечу вас сам. Новость оформляется по готовому шаблону: указывается название, автор, количество страниц, качество, тональность (я объясню, что это такое). ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Найти блоги о парсерах, грабберах в буржунете

    $20

    Требуется найти специализированные, узко тематические блоги, сайты о парсерах, граберах в бурженете. Сборники парсеров и магазины мне не нужны. Нужны персональные сайты, блоги разработчиков(фрилансеров) граберов и парсеров, с большим количеством статей и подписчиков.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад