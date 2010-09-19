Заполнять сайт контенктом

Ужасно! Владислав взялся за проект, но после получения ТЗ не выходил на связь и ничего не делал, хотя сказал что все будет сделано в срок и даже быстрее, тем самым попортив нервы. В общем, данный человек некомпетентен и сотрудничать с ним я вам не рекомендую!!!