Общение на тематических форумах, всего около 10-15

Если Вы человек, который любит общаться на форумах и умеет это делать – значит моё предложение для именно для Вас!

Мне нужен человек, который сможет создавать новые темы на форумах и поддерживать их дополнительными сообщениями. Всего форумов около 12-15 штук. Ссылки на форумы предоставлю исполнителю.

Желательно на разных форумах создавать темы и оставлять сообщения под разными именами.

Стоимость Вашей работы – в студию!