Общение на тематических форумах, всего около 10-15

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок436 просмотров
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Если Вы человек, который любит общаться на форумах и умеет это делать – значит моё предложение для именно для Вас!

Мне нужен человек, который сможет создавать новые темы на форумах и поддерживать их дополнительными сообщениями. Всего форумов около 12-15 штук. Ссылки на форумы предоставлю исполнителю.

Желательно на разных форумах создавать темы и оставлять сообщения под разными именами.

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13 лет назад
bi-bi-ka
Максим 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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