Общение на тематических форумах, всего около 10-15

Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями. +++++++++++++++++++++++++++++ Знание страховой темы обязательно! Копипаст не принимается! +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы нужно ...
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Если Вы человек, который любит общаться на форумах и умеет это делать – значит моё предложение для именно для Вас!
Мне нужен человек, который сможет создавать новые темы на форумах и поддерживать их дополнительными сообщениями. Всего форумов около 12-15 штук. Ссылки на форумы предоставлю исполнителю.
Желательно на разных форумах создавать темы и оставлять сообщения под разными именами.
Стоимость Вашей работы – в студию!
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