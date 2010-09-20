Срочно собрать базу в нтернете

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки250 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

За ночь собрать базу контактов интернет магазинов. Городов России (Каждый город в своём файле) 1000 штук (некоторые города уже есть)

Оцените пожалуйста свои силы.

Возможно несколько человек.

цена 50коп. за контакт.

13 лет назад
Elena36
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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