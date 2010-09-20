Срочно собрать базу в нтернете

Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями. +++++++++++++++++++++++++++++ Знание страховой темы обязательно! Копипаст не принимается! +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За ночь собрать базу контактов интернет магазинов. Городов России (Каждый город в своём файле) 1000 штук (некоторые города уже есть)
Оцените пожалуйста свои силы.
Возможно несколько человек.
цена 50коп. за контакт.
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