Массовая рассылка писем

Здравствуйте!

Необходимо сделать рассылку писем по промышленным предприятиям России и Украины. Все это сделать культурно и чисто. Интересует только целевая аудитория. С вас минимальные цены/сроки, в каком виде отчет. Подробности выбранному исполнителю.

Уточняю: база адресов ваша. Аудитория: предприятия станкостроения, машиностроения, автомобиле- и авиастроения, нефтегазодобывающего и металлургического комплекса на территории России и Украины, а также автопредприятия, заинтересованные в поставках инструмента: СТО, Сервисные центры и т.д. Текст я предоставлю.

Пожалуйста, указывайте сумму за отправку и кол-во адресов в базе. Извините, с каждым обсуждать вопросы в личке не могу, поэтому решение приму на основании информации в тендере.