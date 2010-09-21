Ищу постера на ремонтно-строительный сайт на долгосрочное сотрудничество.

Ваши задачи - комментирование материалов сайта, ответы на вопросы к материалам.

Тематика - ремонт и строительство.

Посты - от 200 символов (желательно от 250)

Посты по делу, копирайт с элементами рерайта, надо искать - все ответы есть в сети.

Работа из под 6-ти логинов.

По 17 постов в день, в месяц должно получаться 510 постов.

Оплата фиксированная - 2000 рублей/мес.

Если у нас все получится - сотрудничество на несколько лет с постепенным увеличением оплаты гарантирую!

От вас:

- обязателен опыт постинга

- обязательно примеры работы по этой тематике

- вы ежедневно онлайн раз в день, постинг нужен именно каждый день

- вы старше 18 лет

- предпочтение людям с образованием по специальности или смежной

Заранее благодарен всем за заявки!