Необходимо заполнять описания к товарам, для интернет-магазина http://protoria.ua/

В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание - это буквально одна-две строки + полное описание + таблицу с характеристиками + картинки

Главное условие - контент должен быть уникальным хотя бы процентов на 70 (т.е. рерайт контента с официальных сайтов)

Подробности по телефону 068 278 37 07 или по e-mail: [email protected]

С ув. Ксения Сухопара