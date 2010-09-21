Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 300 тем (постов) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнять описания к товарам, для интернет-магазина http://protoria.ua/
В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание - это буквально одна-две строки + полное описание + таблицу с характеристиками + картинки
Главное условие - контент должен быть уникальным хотя бы процентов на 70 (т.е. рерайт контента с официальных сайтов)
Подробности по телефону 068 278 37 07 или по e-mail: [email protected]
С ув. Ксения Сухопара
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется контент менеджер для интернет магазина Virtuemart Необходимо в короткие сроки забить в магазин около 500 товаров К товарам необходимо описание и картинкаНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть автономный блог http://wordik.net/ . Нужен человек который сможет размещать фотографии на сайте. Ссылки откуда брать журнали присылаю, возможно обучение . Работа очень простая, так что бюджет маленький .Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно залить на сайт около 1000 товаров. Все картинки и описания есть. Админка шоп-скрипт. Желательно управиться за несколько дней. Пожалуйста, пишите предложения в проект (не стучитесь и не пишите в ПС). СпасибоНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Знания HTML и CSS. Требуется вносить изменения в тексты страниц, добавлять новые тексты на сайт, размещать фотографии и таблицы. При этом требуется понимание HTML и CSS, для того, чтобы не допускать в коде лишних символов. Задачи возникают ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать поиск и анализ информации в интернете. (вакансии и резюме) . Обязателен прозвон уточнение информации. Ввод информации в форму отчета, звонки через IP с компьютера. (оплачиваю инет и IP телефонию) Опыт работы, наличие скайпа указывайте цену за каждый ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужны люди для "прокачки эккаунтов" на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Оплата - 0,1 у.е. за сообщение. На каждом форуме для получения оплаты необходимо ...Наполнение сайтов6 исполнителейЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать рассылку писем по промышленным предприятиям России и Украины. Все это сделать культурно и чисто. Интересует только целевая аудитория. С вас минимальные цены/сроки, в каком виде отчет. Подробности выбранному исполнителю. Уточняю: база адресов ваша. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть архив форума из которого надо сделать блог. Часть сообщений форума сгруппирована и является отдельным постом. Все что вам нужно - копировать информацию в блог, подправлять предложения и выполнять постинг. Каждый постинг выполняется на час позже предыдущего, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад