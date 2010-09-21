Ручное размещение объявлений

Ищу постера на ремонтно-строительный сайт на долгосрочное сотрудничество. Ваши задачи - комментирование материалов сайта, ответы на вопросы к материалам. Тематика - ремонт и строительство. Посты - от 200 символов (желательно от 250) Посты по делу, копирайт с элементами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, дамы и господа!
Требуется фрилансер для размещения объявлений в заранее отобранных ресурсах сети.
Планируется долгосрочное партнёрство.
Цена вопроса - 3 руб./размещение
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