Наполнить контентом сайт на WordPress

Проект для опытных фрилансеров, которые умеют:

1. SEO-рерайт

2. Работа с админкой WordPress, опыт наполнения блогов качественными материалами "для людей"

3. Минимальное знание английского языка

4. Минимальное знание Photoshop

С кем по этому проекту сработаемся - буду предоставлять подобные задания и дальше.

Суть проекта

Я предоставляю готовые статьи (скан) по теме "пищевые добавки", обьемом примерно по 10-12 тыс знаков. Каждая статья посвящена однму отдельному веществу. С каждой статьей нужно сделать следующее:

1. Проверить предоставленный мной текст на уникальность, например, с помощью бесплатной программы Advego Plagiatus (http://advego.ru/plagiatus/top/). Неуникальные куски - рерайтить.

Нужно добиться уникальности текста минимум 80%.

2. В тексте все, что написано от первого лица, - тщательно замените. Нужно переписать так, чтобы не было указано конкретное лицо.

Например, "я изобрел..." заменяйте на что-то вроде "инженеры изобрели"; "я считаю так-то" заменяйте на "израильские ученые считают...". Для этого нужно тщательно вычитывать тексты. Предупреждаю, что я буду очень недоволен, если в готовом тексте потом где-то найду обороты вроде "исходя из собственного обширного опыта, я предполагаю то-то и то-то..."

3. Подберите к каждой статье 2-4 подходящих "для людей" картинки, желательно на англоязычных ресурсах.

Картинки нужны шириной не более 650 пикселей. Используя Photoshop, уменьшите вес картинок, сохраняя при этом приемлемое качество для просмотра. Уменьшать нужно именно ВЕС картинок, чтобы готовая страница быстрее загружалась. Если по размеру (высота-ширина) картинка вписывается на страницу - его уменьшать не надо. Если на картинках будут тексты на английском языке - замените их на русские переводы.

РАБОТА С КАРТИНКАМИ - САМЫЙ ТРУДОЕМКИЙ ЭТАП. Еще раз напоминаю, что сайт делается "для людей", поэтому картинки нужно подбирать тщательно.

4. Выложите готовую статью с картинками на сайт, размечая при этом подзаголовки

и alt-тексты к картинкам = ВЧ-запросы по теме статьи.

Примеры уже готовых статьей на сайте - предоставлю по запросу, в большом количестве. Они помогут вам лучше понять, чего я хочу. Почитайте их перед тем, как подать заявку или начать работать над проектом.

Фрилансерам, которые подадут заявки, я в качестве предварительного теста пришлю название одной статьи и ее подзаголовки. Меня интересует, насколько подходящие картинки вы к ней подберете.

В аську не стучите, сижу там редко. Связь через личку, скайп, телефон.