Перекопировать текст с сайта в Excel

Ищу постера на ремонтно-строительный сайт на долгосрочное сотрудничество. Ваши задачи - комментирование материалов сайта, ответы на вопросы к материалам. Тематика - ремонт и строительство. Посты - от 200 символов (желательно от 250) Посты по делу, копирайт с элементами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перекопировать информацию с работающего интернт магазина,разделить названия,цены,и описания.
По большей часте надо перекопировать,около 1000 позиций.
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