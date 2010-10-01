Ручная рассылка приглашений организациям на семинар

Необходимо найти организации и послать приглашения

Как найти организации в интернет я напишу

Оплата

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Рубли вебмани или Яндекс.Деньги

За каждую заявку, которая придет с Вашего приглашения оплата 25 рублей

Если сделаете нормальные приглашения, то минимум, придет 10 заявок по моим оценкам - это минимум

Семинар бесплатный, поэтому, если реально сделаете рассылку, то выход будет очень большой

К сожалению, не могу заплатить за кол-во рассылок, так как нет механизма оценки кол-ва рассылок, которые Вы сделаете, поэтому могу оценить работу только по приходу заявки

Текст семинара пришлю

Про оплату можете не сомневаться

1) Вы можете посмотреть на отзывы

2) Семинары проводятся часто, поэтому мне нужен исполнитель, которого я смогу привлекать на данный вид работ 3) Деньги на эту работу выделены

Сразу ставьте срок исполнения и сумму 50 рублей

Напишите, когда сможете приступить к работе

Спасибо за участие в тендере

P.S. В личку не пишите, все заявки поступают на мой адрес