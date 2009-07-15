bes_kurales

Дата рождения: 02.01.1989
Место жительства: Красноярск, Россия
Родной язык: Русский
Иностранные языки: Английский (Свободное чтение технических текстов)
Рабочий график: Без выходных, время "плавающее", GMC + 7
Специализация: Программирование, Электронный документооборот, Веб-разработка, Контент
Технологии: Flex/ActionScript, Delphi, IBM Lotus Notes/Domino, Python, Django, Flex, Unity3d, HTML/XML, CSS, Access, InterBase, Photoshop, GPS-технологии.
ОС: Windows Vista, Windows XP, Linux (Mandriva, Ubuntu)
Опыт работы:
1) http://www.sib-intel.ru 2,5 года
Разработка\доработка систем электронного документооборота на базе IBM Lotus Notes/Domino
2) Игростар http://igrostartest.wordpress.com/
Разработка клиентской части игр для соцсетей. Пример: http://pirates.igrostar.com/
Образование высшее. Сибирский Федеральный Университет, Институт Математики, направление "Прикладная математика и информатика", бакалавр.
Студет-магистр. Сибирский Федеральный Университет, Институт Математики, направление "Математика. Компьютерные науки.", 2 год обучения.
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