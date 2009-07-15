bes_kurales

Никита bes_kurales

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программирование, Электронный документооборот, Веб-разработка

Дата рождения: 02.01.1989

Место жительства: Красноярск, Россия

Родной язык: Русский

Иностранные языки: Английский (Свободное чтение технических текстов)

Рабочий график: Без выходных, время "плавающее", GMC + 7

Специализация: Программирование, Электронный документооборот, Веб-разработка, Контент

Технологии: Flex/ActionScript, Delphi, IBM Lotus Notes/Domino, Python, Django, Flex, Unity3d, HTML/XML, CSS, Access, InterBase, Photoshop, GPS-технологии.

ОС: Windows Vista, Windows XP, Linux (Mandriva, Ubuntu)

Опыт работы:

1) http://www.sib-intel.ru 2,5 года

Разработка\доработка систем электронного документооборота на базе IBM Lotus Notes/Domino

2) Игростар http://igrostartest.wordpress.com/

Разработка клиентской части игр для соцсетей. Пример: http://pirates.igrostar.com/

Образование высшее. Сибирский Федеральный Университет, Институт Математики, направление "Прикладная математика и информатика", бакалавр.

Студет-магистр. Сибирский Федеральный Университет, Институт Математики, направление "Математика. Компьютерные науки.", 2 год обучения.

Отзывы заказчиков

Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Рассылка приглашений организациям на семинар
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hantereska
Elena 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Заполнить сайт / перенести контент
Прекрасно справился с поставленной задачей, все было сделано быстро и аккуратно. Советую обращаться.