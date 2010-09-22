Нужны фото, видео рецепты!

Нужны авторские рецепты (видео+фото) для Patee. Рецепты (www.patee.ru)

Цена от 300 за фото рецепт, и от 1 500 рублей за фото и видео рецепт.

Больше рецептов выше цена!

- Прежде чем задавать вопросы читайте подробности по качеству фото рецептов

http://www.patee.ru/club/feedback/actions/view/?id=90951

- а здесь можно посмотреть примеры видео

https://www.youtube.com/channel/UCZSemz1o9wjefJYaCO8eCqg

- Лучше можно хуже нет)

- в ЛС не писать Отвечаю только в проект.

- Присылайте в проект ссылки на ваши работы по теме.

Оплата:

Карта

Возможно долгосрочное сотрудничество.

p.s. Рецептов нужно очень много! на первом этапе готов купить 3-5 тыс. рецептов