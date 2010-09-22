Нужны фото, видео рецепты!

Проект для опытных фрилансеров, которые умеют: 1. SEO-рерайт 2. Работа с админкой WordPress, опыт наполнения блогов качественными материалами "для людей" 3. Минимальное знание английского языка 4. Минимальное знание Photoshop С кем по этому проекту сработаемся - буду предоставлять подобные задания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны авторские рецепты (видео+фото) для Patee. Рецепты (www.patee.ru)
Цена от 300 за фото рецепт, и от 1 500 рублей за фото и видео рецепт.
Больше рецептов выше цена!
- Прежде чем задавать вопросы читайте подробности по качеству фото рецептов
http://www.patee.ru/club/feedback/actions/view/?id=90951
- а здесь можно посмотреть примеры видео
https://www.youtube.com/channel/UCZSemz1o9wjefJYaCO8eCqg
- Лучше можно хуже нет)
- в ЛС не писать Отвечаю только в проект.
- Присылайте в проект ссылки на ваши работы по теме.
Оплата:
Карта
Возможно долгосрочное сотрудничество.
p.s. Рецептов нужно очень много! на первом этапе готов купить 3-5 тыс. рецептов
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