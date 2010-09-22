Найти форумы разместить на них мое сообщение

Ищу постера на ремонтно-строительный сайт на долгосрочное сотрудничество. Ваши задачи - комментирование материалов сайта, ответы на вопросы к материалам. Тематика - ремонт и строительство. Посты - от 200 символов (желательно от 250) Посты по делу, копирайт с элементами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем нужно запостить сообщение - (НЕ СПАМом, а в соответсвующем разделе форума) на форумах новостроек (базы нету).
Т.е. нужно 3 действия
1. Собрать базу форумов новостроек (дольщиков).
2. Создать аккаунт на форуме, разместить сообщение(я дам само сообщение!) в подходящем разделе и теме(т.е. объявления, реклама и подобные).
3. Передать мне логины и пароли аккаунтов со всех размещенных форумов.
Интересует цена за 1 такой форум.
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