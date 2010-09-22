Найти форумы разместить на них мое сообщение

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В общем нужно запостить сообщение - (НЕ СПАМом, а в соответсвующем разделе форума) на форумах новостроек (базы нету).

Т.е. нужно 3 действия

1. Собрать базу форумов новостроек (дольщиков).

2. Создать аккаунт на форуме, разместить сообщение(я дам само сообщение!) в подходящем разделе и теме(т.е. объявления, реклама и подобные).

3. Передать мне логины и пароли аккаунтов со всех размещенных форумов.

Интересует цена за 1 такой форум.

13 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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