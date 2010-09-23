Разместить рекламу на китайских строител. порталах

Требуется разместить рекламу на китайских строительных порталах.

Порталов должно быть немного, они должны быть массовыми в китайском интернете (это типа наших из рук в руки, avito, olx) или конкретно занимающиеся металлургией. Китайский не означает что там должен быть только китайский язык, обычно на крупных порталах используется многоязычная поддержка.

Т.е. от вас требуется найти домены и разместить на них информацию.

Тематика сайтов: строительная или где предлагается металлургическая продукция.

Текст объявления: имеется на англ. языке

Рекламируемая компания: занимается продажей черного металлопроката. РФ Москва