Разместить рекламу на китайских строител. порталах

$10
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Требуется разместить рекламу на китайских строительных порталах.

Порталов должно быть немного, они должны быть массовыми в китайском интернете (это типа наших из рук в руки, avito, olx) или конкретно занимающиеся металлургией. Китайский не означает что там должен быть только китайский язык, обычно на крупных порталах используется многоязычная поддержка.

Т.е. от вас требуется найти домены и разместить на них информацию.

Тематика сайтов: строительная или где предлагается металлургическая продукция.

Текст объявления: имеется на англ. языке

Рекламируемая компания: занимается продажей черного металлопроката. РФ Москва

13 лет назад
moro3z
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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