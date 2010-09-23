Ручное размещение сообщений

Необходимо наполнить 15-25 сайтов, на движке dle. Необходимо добавить ролики с ютуба, на каждый сайт 100-150ролика, + брать картинку\скриншот) с ютуба который готовый маленький. Пишите пожалуйста цену за 1 новость. \ наполнить нужно в течений двух ...