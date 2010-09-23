Ручное размещение сообщений

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок254 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо оставить сообщения на тематических форумах для привлечения целевой аудитории. Совсем не много. Форумов 15-20 вполне хватит. Пример сообщения дам. Подробности обсудим. Выберу того исполнителя, который сделает это за мЕньшую сумму.

Пишите сразу цену. Фрилансеров, не указавших цену, игнорирую.

13 лет назад
name-xru
Федор 
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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