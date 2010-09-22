Собрать 1000 контактных данных по сайтам (вручную)

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок298 просмотров
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Необходимо собрать контактные данные по сайтам, продающим шины и диски.

Регионы: Москва (700), Санкт-Петербург (200), Украина (100)

Необходимые поля:

1. Название сайта (магазина)

2. Телефон(ы)

3. Имя контактного лица или лиц (если есть)

4. Адрес сайта

5. Адрес электронной почты

6. Регион

7. Почтовый и юридический адреса (если есть)

Оплата предпочтительно по Яд (если из Москвы, то можно наличными)

Срок до 27 сентября (макс до 28)

13 лет назад
denoller
Денис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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