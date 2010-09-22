Собрать 1000 контактных данных по сайтам (вручную)

Нужны авторские рецепты (видео+фото) для Patee. Рецепты (www.patee.ru) Цена от 300 за фото рецепт, и от 1 500 рублей за фото и видео рецепт. Больше рецептов выше цена! ...
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Необходимо собрать контактные данные по сайтам, продающим шины и диски.
Регионы: Москва (700), Санкт-Петербург (200), Украина (100)
Необходимые поля:
1. Название сайта (магазина)
2. Телефон(ы)
3. Имя контактного лица или лиц (если есть)
4. Адрес сайта
5. Адрес электронной почты
6. Регион
7. Почтовый и юридический адреса (если есть)
Оплата предпочтительно по Яд (если из Москвы, то можно наличными)
Срок до 27 сентября (макс до 28)
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