moro3z

Василий Цымбал moro3z

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Добавить функционал к системе на MODx

    Добавить функционал к системе на MODx Evolution Shopkeeper. Сайт на MODx в административной панеле нужно добавить звуковое оповещение и информационное окно с информацией о новом заказе если появился заказ и он ни кем не принят. Заказ может ...

    MODXAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Предметная съемка букетов для интернет-магазина

    Требуется фотограф для предметной фотосъемки букетов для интернет-магазина. Требуется несколько фото каждого букета с различных сторон с дальнейшей обработкой. Место съемки Москва. Пишите ваши предложения и стоимость услуг.

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин. Продажа цветов

    Создание интернет-магазина. Модули: Продукция, корзина, регистрация, города, валюта, страницы, статьи, обратный звонок, обратная связь, доставка, онлайн консультант, поддержка многоязычности в том числе для модуля продукция. Подробности ТЗ в файле

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн сайта по продаже цветов

    $150

    Требуется сделать редизайн сайта компании по оптовой и розничной продаже цветов ТЗ и пожелания в файле. Нужно: одна страничка главная, и пара внутренних с содержимым указанным в ТЗ и например блоком новостей. Все вопросы принимаются в личку. Делаю 3 ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конвертировать PPT файлы в HTML

    Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML. Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду. Всего 135 слайдов. В файле пример одной из презентации ...

    HTMLPowerPoint
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать странички в HTML формате

    Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить рекламу на китайских строител. порталах

    $10

    Требуется разместить рекламу на китайских строительных порталах. Порталов должно быть немного, они должны быть массовыми в китайском интернете (это типа наших из рук в руки, avito, olx) или конкретно занимающиеся металлургией. Китайский не означает что ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок-фото на главную страницу сайта к 5октября

    $20

    Нужна картинка (фотография) символизирующая праздник 5 октября"День учителя". Картинка должна быть разрешением 1024х768 (хотя если картинка определенным образом сочетается в каком-то определенном месте странички размер может быть меньше) и вписываться в расположение с логотипом, меню и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Периодическое написание новостей

    $50

    Требуется периодическое (1 - 2 новости в неделю) написание новостей. Тематика цветы. Новости должны содержать актуальную информацию, информация должна быть подтверждена чем то (ссылка на источник или др. доказательства). Это не должна быть статья или какое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок-фото на главную страницу сайта к 1сентября

    $20

    Нужна картинка (фотография) символизирующая праздник 1 сентября "День знаний". Картинка должна быть разрешением 1024х768 (хотя если картинка определенным образом сочетается в каком-то определенном месте странички размер может быть меньше) и вписываться в расположение с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рисунок на главную страницу сайта к 1 сентября

    $20

    Нужна картинка символизирующая праздник 1 сентября "День знаний". Картинка должна быть разрешением 1024х768 и вписываться в расположение с логотипом, меню и другими элементами главной страницы сайта. сайт sokolfarms.ru - оптовая и розничная продажа цветов. Картинка должна не ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$1700
10 баллов
9 лет назад
Интернет-магазин. Продажа цветов
+
?
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Kotya-Potya
31 годКазахстан
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Рисунок-фото на главную страницу сайта к 1сентября
Было приятно работать. Грамотный, оплата без проблем. +10
Оперативное, грамотное исполнение + несколько вариантов работ = отличный результат! Так держать!
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Rinazzz
Ринат 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Рисунок-фото на главную страницу сайта к 5октября
Рад был работать
Хорошо
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