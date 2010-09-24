Добавить функционал к системе на MODx Evolution Shopkeeper. Сайт на MODx в административной панеле нужно добавить звуковое оповещение и информационное окно с информацией о новом заказе если появился заказ и он ни кем не принят. Заказ может ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется фотограф для предметной фотосъемки букетов для интернет-магазина. Требуется несколько фото каждого букета с различных сторон с дальнейшей обработкой. Место съемки Москва. Пишите ваши предложения и стоимость услуг.Фотосъемка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создание интернет-магазина. Модули: Продукция, корзина, регистрация, города, валюта, страницы, статьи, обратный звонок, обратная связь, доставка, онлайн консультант, поддержка многоязычности в том числе для модуля продукция. Подробности ТЗ в файлеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужна верстка 2 страниц (главная + внутренняя) Подробнее в ТЗ прикрепленном файлеЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется сделать редизайн сайта компании по оптовой и розничной продаже цветов ТЗ и пожелания в файле. Нужно: одна страничка главная, и пара внутренних с содержимым указанным в ТЗ и например блоком новостей. Все вопросы принимаются в личку. Делаю 3 ...Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт13 лет назад
Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML. Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду. Всего 135 слайдов. В файле пример одной из презентации ...Закрыт13 лет назад
Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...Закрыт13 лет назад
- $10
Требуется разместить рекламу на китайских строительных порталах. Порталов должно быть немного, они должны быть массовыми в китайском интернете (это типа наших из рук в руки, avito, olx) или конкретно занимающиеся металлургией. Китайский не означает что ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужна картинка (фотография) символизирующая праздник 5 октября"День учителя". Картинка должна быть разрешением 1024х768 (хотя если картинка определенным образом сочетается в каком-то определенном месте странички размер может быть меньше) и вписываться в расположение с логотипом, меню и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется периодическое (1 - 2 новости в неделю) написание новостей. Тематика цветы. Новости должны содержать актуальную информацию, информация должна быть подтверждена чем то (ссылка на источник или др. доказательства). Это не должна быть статья или какое ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужна картинка (фотография) символизирующая праздник 1 сентября "День знаний". Картинка должна быть разрешением 1024х768 (хотя если картинка определенным образом сочетается в каком-то определенном месте странички размер может быть меньше) и вписываться в расположение с ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Нужна картинка символизирующая праздник 1 сентября "День знаний". Картинка должна быть разрешением 1024х768 и вписываться в расположение с логотипом, меню и другими элементами главной страницы сайта. сайт sokolfarms.ru - оптовая и розничная продажа цветов. Картинка должна не ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт13 лет назад