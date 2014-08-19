Рисунок-фото на главную страницу сайта к 5октября

# 1 — $ 20

Нужна картинка (фотография) символизирующая праздник 5 октября"День учителя".

Картинка должна быть разрешением 1024х768 (хотя если картинка определенным образом сочетается в каком-то определенном месте странички размер может быть меньше) и вписываться в расположение с логотипом, меню и другими элементами главной страницы сайта.

сайт sokolfarms.ru - оптовая и розничная продажа цветов.

Картинка или фотография должна не напрягать своей "красотой" :) , не заграждать и не затмевать другие элементы страницы, цветы могут присутствовать, но не обязательны - главное что бы картинка символизировала наступления праздника.

Просьба:

При отправке тестовой работы, присылайте без нанесенных на нее элементов сайта (меню, лого и т.п.), т.к. при отборе ваша изображение будет подкладываться как фон и лишние элементы будут мешать оценке. Если вы боитесь что мы возьмем ваше творение не заплатив (а вы всегда сможете проверить это зайдя в день праздника на сайт), как вариант можете защитить картинку водным знаком (но опять же что бы он не бросался в глаза и не мешал при оценке работы).

Спасибо за понимание.