Необходимо придумать изображение

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки298 просмотров
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Здравствуйте! Первый раз обращаюсь с подобной просьбой, поэтому не знаю как правильно объяснить суть.

Я хочу оформить свое портфолио на фрилансе в превью, но не хочу брать изображения из интернета. Это,конечно, выглядит красиво, но порой очень ярко, аляписто. Я хочу какой-то свой стиль.

Вот пример, который мне очень понравился http://www.free-lance.ru/users/Brynetka

Думаю, теперь смысл ясен.

Указывайте расценку за одну работу или за три предложенных варианта, т.к. вкусы у всех разные. Также срок выполнения работы. Если есть подобные работы, то буду рада взглянуть.

13 лет назад
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
1max94
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$5
1 день
Максим очень быстро и оперативно уловил суть. Приятно работать с профессионалом своего дела.
Хороший работодатель! Чётко и ясно поставленная задача.
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