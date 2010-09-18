Необходимо придумать изображение

Необходимо отрисовать около 100 иллюстраций для каталога металлической мебели. Форма мебели простая - это не итальянские диваны. Главное, чтобы было понятно, как предмет выглядит в реальности, чтобы все иллюстрации были в одном стиле. Для примера можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Первый раз обращаюсь с подобной просьбой, поэтому не знаю как правильно объяснить суть.
Я хочу оформить свое портфолио на фрилансе в превью, но не хочу брать изображения из интернета. Это,конечно, выглядит красиво, но порой очень ярко, аляписто. Я хочу какой-то свой стиль.
Вот пример, который мне очень понравился http://www.free-lance.ru/users/Brynetka
Думаю, теперь смысл ясен.
Указывайте расценку за одну работу или за три предложенных варианта, т.к. вкусы у всех разные. Также срок выполнения работы. Если есть подобные работы, то буду рада взглянуть.
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