Плакат на тему "Нет загрязнению атмосферы"

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки257 просмотров
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Сегодня 15 сентября нужен плакат - иллюстрация к "курсовой работе" "Скажем НЕТ выбросам"

Без всяких изысков. Формат - Landscape Фон белый

В центре круглый знак "запрещенно" (красная окружность перечеркунтая красной же линией в котором дымят трубы ТЭЦ ( пример труб - в файле, пример знака - в ПДД ) По углам картинки Ветростанции, Солнечные батареи, Атомная энергетика, Гидростанция .

Картинки в гугле . Фон картинок -голубенькое небо, облака и прочая пастораль . Границы картинок размыты и градиентом сходятся к белому цвету фона плаката. К картинкам от центра стрелки тоже что-нибудь градиетное от dark -сжигаемого угля к светло-жизнерадостному цвету чистого неба

Ни каких подписей и надписей.

Печататься будет на формате A3

13 лет назад
filimonchik123
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
13 часов назад
13 лет назад
$15
1 день
---
Работа была выполнена в полном соответствии с ТЗ заказчика в течении заявленного мною времени, тем не менее без каких бы то ни было пожеланий и корректировок было сказано что не подходит и работа будет отдана другому. Отрицательный отзыв не оставлю потому как не такие большие временные затраты были на работу. Но для ориентации тех кто будет с Дмитрием работать прикрепляю скрин выполненной работы. Почитайте ТЗ к тендеру и сами решайте кто тут прав и не прав. http://www.weblancer.net/users/Olchytay/portfolio/1010013.html#item
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