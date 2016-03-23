Плакат на тему "Нет загрязнению атмосферы"

Сегодня 15 сентября нужен плакат - иллюстрация к "курсовой работе" "Скажем НЕТ выбросам"

Без всяких изысков. Формат - Landscape Фон белый

В центре круглый знак "запрещенно" (красная окружность перечеркунтая красной же линией в котором дымят трубы ТЭЦ ( пример труб - в файле, пример знака - в ПДД ) По углам картинки Ветростанции, Солнечные батареи, Атомная энергетика, Гидростанция .

Картинки в гугле . Фон картинок -голубенькое небо, облака и прочая пастораль . Границы картинок размыты и градиентом сходятся к белому цвету фона плаката. К картинкам от центра стрелки тоже что-нибудь градиетное от dark -сжигаемого угля к светло-жизнерадостному цвету чистого неба

Ни каких подписей и надписей.

Печататься будет на формате A3