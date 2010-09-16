Нарисовать образ методистки

Здравствуйте! Требуется 2-3 человека на обводку изображений в Корел. Пример исходного изображения и желаемого результата, в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется сайт- metodistka.ru
направление- научные работы на заказ (помощь студентам)
для будущего дизайна сайта нужно изображение Методистки.
это женщина в районе 30-40 лет
в очках, может с документами в руках
строгий костюм, стройная, СЕКСУАЛЬНАЯ
волосы рыжие
повернута немного в профиль (будет размещаться в левой части сайта)
вообще цветовая гамма около рыже-красного желательно
девушка должна быть именно нарисованной (например http://svoiprepod.ru/ ), а не обработанной фотографией
с победителем возможно продолжение сотрудничество по отрисовке всего сайта или его элементов
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