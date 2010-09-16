Нарисовать образ методистки

# 1 — $ 30

Планируется сайт- metodistka.ru

направление- научные работы на заказ (помощь студентам)

для будущего дизайна сайта нужно изображение Методистки.

это женщина в районе 30-40 лет

в очках, может с документами в руках

строгий костюм, стройная, СЕКСУАЛЬНАЯ

волосы рыжие

повернута немного в профиль (будет размещаться в левой части сайта)

вообще цветовая гамма около рыже-красного желательно

девушка должна быть именно нарисованной (например http://svoiprepod.ru/ ), а не обработанной фотографией

с победителем возможно продолжение сотрудничество по отрисовке всего сайта или его элементов