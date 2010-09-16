Нарисовать образ методистки

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен33 заявки1945 просмотров
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#1$30

Планируется сайт- metodistka.ru

направление- научные работы на заказ (помощь студентам)

для будущего дизайна сайта нужно изображение Методистки.

это женщина в районе 30-40 лет

в очках, может с документами в руках

строгий костюм, стройная, СЕКСУАЛЬНАЯ

волосы рыжие

повернута немного в профиль (будет размещаться в левой части сайта)

вообще цветовая гамма около рыже-красного желательно

девушка должна быть именно нарисованной (например http://svoiprepod.ru/ ), а не обработанной фотографией

с победителем возможно продолжение сотрудничество по отрисовке всего сайта или его элементов

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Победитель конкурса
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Довольна сотрудничеством. Пожелания были учтены в кратчайшие сроки. Рекомендую!
Очень понравилось работать с компетентным заказчиком:) Все четко, профессионально, доброжелательно. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Заявки фрилансеров
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1