Срисовка картинки

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок478 просмотров
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Необходимо, имея BMP файл, перерисовать его часть с текстом поменяв только название "текст".

Например: слово "ILLUSIONIST" поменять на "MIRACLE MAN" не изменяя основной фон, т.е. подрисовав его там где будет нужно. Соответственно новую надпись сделать в том же стиле как и оригинал.

13 лет назад
newstar
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
13 часов назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все очень быстро, а самое главное качественно. Профессионал в своем деле. И при этом не просит вперед предоплаты. Сразу видно профессионал. Спасибо за помощь. С Уважением, Михаил.
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