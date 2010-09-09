Срисовка картинки

Необходимо, имея BMP файл, перерисовать его часть с текстом поменяв только название "текст".

Например: слово "ILLUSIONIST" поменять на "MIRACLE MAN" не изменяя основной фон, т.е. подрисовав его там где будет нужно. Соответственно новую надпись сделать в том же стиле как и оригинал.