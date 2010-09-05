Рыбы – прорисовка и анимация

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок369 просмотров
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Задача:

1. Нарисовать рыбу

2. Анимировать: движение по аквариуму, процесс поедание корма, больной вид

Рыбка отрисована должна быть либо в Иллюстраторе, либо во флеше. Стиль: мультяшный. Примеры в прикрепленных файлах.

Нужно будет сделать 15 рыб подобного плана.

Также в придачу к заказу по рыбам нужно будет нарисовать водоросли и прочие штуки для аквариума.

От вас стоимость и сроки по одной рыбке (прорисовка и анимация)

P.S. водоросли и остальное обсуждаются отдельно.

Исполнитель будет выбираться основываясь на выполненных работах (если, нечего показать возможен вариант пробника) и человеческой ценой.

13 лет назад
MRBua
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад