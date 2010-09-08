Изготовить изображения для дверей.

В моем кореле файл не открывается, видимо другая версия надо как то конвертировать в мою версию, либо на крайняк в пнг http://file.qip.ru/file/qqv3UCPj/____Vitela.html ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)