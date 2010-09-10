Отрисовать элементарный PSD в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен30 заявок401 просмотр
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Необходимо отрисовать небольшой логотип в векторе с PSD для печати на футболках.

Пишите сроки и цену, бюджет не гнуть)

Картинка: http://s56.radikal.ru/i154/1009/53/5c24aba26422.jpg

13 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dvacuba
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отлично справился с заданием! :)
Отличный заказчик). Все быстро и оперативно.
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