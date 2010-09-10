Отрисовать элементарный PSD в векторе

Планируется сайт- metodistka.ru направление- научные работы на заказ (помощь студентам) для будущего дизайна сайта нужно изображение Методистки. это женщина в районе 30-40 лет в очках, может с документами в руках строгий костюм, стройная, СЕКСУАЛЬНАЯ волосы рыжие повернута немного в профиль (будет ...