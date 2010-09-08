Прорисовка планировок квартир

Здравствуйте... Нужно сделать фон для сайта из отсканированных обоев. Есть несколько отсканированных частей. Нужно соединить до рисовать и обработать чтобы вышло под фон сайта)))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима прорисовка линиями планировок квартир с технического паспорта квартиры, предоставленного ПИБ или каталога строительной организации, не искажая пропорций, сохраняя ниши, толщину стен, с подписями метражей, улиц, с указанием сторон света. Возможно обозначение мебели, либо только стены с обозначениями санузлов, кухни. Размеры стен указывать не все, а только ключевые для понимания масштаба.
План должен получиться четким, но легким, приятным, красивым и воздушным.
Планы необходимо сохранять в формате .wmf
С победителем конкурса мы будем работать на постоянной основе.
Периодичность работ: примерно 1-2 плана в неделю.
Срок исполнения после получения материалов: в течение суток.
Бюджет: 10-15$
В приложении размещены:
Образец плана, который мы хотим видеть.
ПЛАН ПИБ, который надо прорисовать согласно требованиям.
Документ "Требования к прорисовке планов для дизайнера" и приложения к нему с материалами, необходимыми для прорисовки плана.
Просьба предоставить на конкурс прорисованный план в соответствии с Требованиями и в формате wmf.
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