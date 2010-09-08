Прорисовка планировок квартир

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок512 просмотров
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#1$10

Необходима прорисовка линиями планировок квартир с технического паспорта квартиры, предоставленного ПИБ или каталога строительной организации, не искажая пропорций, сохраняя ниши, толщину стен, с подписями метражей, улиц, с указанием сторон света. Возможно обозначение мебели, либо только стены с обозначениями санузлов, кухни. Размеры стен указывать не все, а только ключевые для понимания масштаба.

План должен получиться четким, но легким, приятным, красивым и воздушным.

Планы необходимо сохранять в формате .wmf

С победителем конкурса мы будем работать на постоянной основе.

Периодичность работ: примерно 1-2 плана в неделю.

Срок исполнения после получения материалов: в течение суток.

Бюджет: 10-15$

В приложении размещены:

Образец плана, который мы хотим видеть.

ПЛАН ПИБ, который надо прорисовать согласно требованиям.

Документ "Требования к прорисовке планов для дизайнера" и приложения к нему с материалами, необходимыми для прорисовки плана.

Просьба предоставить на конкурс прорисованный план в соответствии с Требованиями и в формате wmf.

13 лет назад
-vipflat-
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
m-x
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
m-x
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
#1
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