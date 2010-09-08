Нарисовать шапку для сайта

В моем кореле файл не открывается, видимо другая версия надо как то конвертировать в мою версию, либо на крайняк в пнг http://file.qip.ru/file/qqv3UCPj/____Vitela.html ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта торгово-оптовой компании нужно нарисовать шапку.
Размер в пикселях и примерная мизансцена рисунка- как на прилагаемой иллюстрации.
Пожалуйста, ссылки на ваши портфолио и указание на стоимость и сроки такой работы.
ICQ 609519992
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