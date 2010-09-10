Рисунки для детских раскрасок

Нужны рисунки для детских-книжек расскрасок. Рисунки не должны нарушать чьи-либо авторские права или торговые марки. То есть к примеру нельзя рисовать персонажей из Диснеевских мультиков.

Пожалуйста дайте цену за один тематический набор из 10 картинок (скажем там персонажи в стиле аниме, машины, и т.п.).

Укажите какие темы могли бы делать с примерами работ.

Бюджет не определен пока, но по идее от него будет зависеть лишь количество заказаных наборов.