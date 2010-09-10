Графика для приложения

Сегодня 15 сентября нужен плакат - иллюстрация к "курсовой работе" "Скажем НЕТ выбросам" Без всяких изысков. Формат - Landscape Фон белый В центре круглый знак "запрещенно" (красная окружность перечеркунтая красной же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать интерфейс для флеш-приложения, порядка 4-5 экранов и несколько изображений.
В векторе или растре
Более подробное ТЗ по запросу
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