Картинка с описанием акции на сайт автодисков.

Об акции: в течении одного месяца будут держаться скидки -10% на 10 моделей разных марок от 18-ого радиуса и выше. В следующем месяце будут другие 10 дисков. Информация об акции будет висеть вверху на странице того бренда, модель которого принимает участие в акции. Размер этой картинки должен составлять - 500х62 (картинка №1). Переходить клиенты должны на эту страницу http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy_akcii_i_skidki.html. Здесь можно дать волю фантазии и размерам картинки (картинка №2), но в пределах возможностей сайта и его общей стилистики. К проекту прикреплен файл с изображением всех дисков, которые принимают участие в акции. Больший размер можно найти на сайте по марке дисков. Желательно примерное видение в эскизах или в любом другом удобном виде.