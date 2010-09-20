Картинка с описанием акции на сайт автодисков.

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок280 просмотров
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Об акции: в течении одного месяца будут держаться скидки -10% на 10 моделей разных марок от 18-ого радиуса и выше. В следующем месяце будут другие 10 дисков. Информация об акции будет висеть вверху на странице того бренда, модель которого принимает участие в акции. Размер этой картинки должен составлять - 500х62 (картинка №1). Переходить клиенты должны на эту страницу http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy_akcii_i_skidki.html. Здесь можно дать волю фантазии и размерам картинки (картинка №2), но в пределах возможностей сайта и его общей стилистики. К проекту прикреплен файл с изображением всех дисков, которые принимают участие в акции. Больший размер можно найти на сайте по марке дисков. Желательно примерное видение в эскизах или в любом другом удобном виде.

13 лет назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
$30
1 день
Виталий быстро понял суть задания, поэтому после нескольких небольших правок макет был утвержден. Также, по моей просьбе выполнил работу намного быстрее. Я доволен. Спасибо!
Отличный заказчик! Четко формулирует задания, оплачивает работу вовремя. Приятно работать. Очень рекомендую
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