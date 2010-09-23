Обрисовать и дорисовать фоточку

$12
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки674 просмотра
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#1$12

Нужно взять фотографию из прикреплённого файла, обрисовать её, сделать такого вида как здесь

http://st.free-lance.ru/users/dPh/foto/f_478d479ee7dd4.jpg

Пиджачок нужен тёмно-синий (где-то так #032a55), волосы каштановые. Лицо по-светлее, но не бледное.

На фотографии человек должен быть в такой позе

http://www.inclouds.ru/images/new/images/man_top_left.png

Смотреть лицом к нам. Подрисовать небольшую бородку, скорей щетину, и усы. Что бы смотрелось достойно.

Картинка должна быть в векторе (как можно "проще", т.е. приближенно ко второй картинке), а не с применением одних фильтров.

13 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
Yojik1983
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
#1
Идеально сработались. Днём разместил проект, вечером уже было готово. Качество работы - на пять
С интересом поработал. Заказчик замечательный, - рекомендую.
Заявки фрилансеров
Yojik1983
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
#1
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