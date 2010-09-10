Любые иллюстрации на тему природа и животный, растительный миры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Ищу иллюстратора, в особенности того, кто любит рисовать братьев наших меньших.
Однако тех, кто умеет креативно мыслить на эту тему, кому симпатизируют эмоциональные образы персонажей из "Том и Джери", "Ну погоди", "Мадегаскар", "М&Мs", мультов Пиксар, и пр., а также те персонажи, которых по праву можно назвать брендовыми.
Но мне НЕ нужны песики и лягушата из книжек для детей 3 лет.
Переходя к делу, нужно будет изобразить около 8-10 небольших эмоционально-забавных иллюстраций с участием 2х персонажей.
От вас: номер ICQ, skype и пр. + примеры работ (ссылкой) + оценка работы в любой существующей валюте.
От нас: одобрение + оплата
Спасибо!
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