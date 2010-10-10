Редизайн сайта по продаже цветов

# 1 — $ 80 # 2 — $ 50 # 3 — $ 20

Требуется сделать редизайн сайта компании по оптовой и розничной продаже цветов

ТЗ и пожелания в файле.

Нужно: одна страничка главная, и пара внутренних с содержимым указанным в ТЗ и например блоком новостей.

Все вопросы принимаются в личку.

Делаю 3 призовых места, но не забывайте что они могут достаться и одному победителю.

На выходе должен появиться PSD файл с удобной и понятной структурой и легкой для небольших изменений.

Будьте готовы к тому что возможно потребуются небольшие доработки. Если доработки будут значимыми, естесно за отдельную плату.