Редизайн сайта по продаже цветов

$150
Дизайн сайтовЗакрыт61 заявка2281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$80
#2$50
#3$20

Требуется сделать редизайн сайта компании по оптовой и розничной продаже цветов

ТЗ и пожелания в файле.

Нужно: одна страничка главная, и пара внутренних с содержимым указанным в ТЗ и например блоком новостей.

Все вопросы принимаются в личку.

Делаю 3 призовых места, но не забывайте что они могут достаться и одному победителю.

На выходе должен появиться PSD файл с удобной и понятной структурой и легкой для небольших изменений.

Будьте готовы к тому что возможно потребуются небольшие доработки. Если доработки будут значимыми, естесно за отдельную плату.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
moro3z
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Шапка для сайта

    Нужна шапка для сайта http://dvdicd.su/ Шапка резиновая по ширине. Высота от 60 до 200 px Также желательно подобрать цвет фона и блоков под эту шапку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поправить дизайн

    Здравствуйте, имеется дизайн сверстанный под CMS DLE 9 Нужно сделать: 1) кроссбраузерность нормальная работа во всех браузерах и их версиях (включая прозрачность png в IE 5.5-6) 2) Адаптировать этот шаблон под DLE фотоальбомы Отписываемся ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн

    $50

    Здравствуйте! Нужен дизайн по аналогу. Пишите цены. Выбор по минимальным ценам.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Смешной и тёплый личный сайт

    Привет ребята (и девчата)! Нужно сделать смешной и тёплый простой личный сайт с немножко микробным дизайном, так как сайт делается для микробиолога. Чтобы людям, зашедшем на него было хорошо и смешно. В сайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки по парфюмерии.

    $50

    Здравствуйте. Нужно нарисовать оригинальный, отличающийся от конкурентов дизайн сайта-визитки по продажи парфюмерии оптом. Писать людям исключительно с портфолио и опытом. Бюджет до 30$ icq для связи 488229671

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать шаблон на DLE

    Есть два шаблона. В стандартном (Шаблон №1) правильный вывод информации, в другом(натянут на скрипт 3-им лицом)-&gt;(Шаблон №2) - вывод информации с небольшими отклонениями. Также не срабатывают некоторые функции (такие как открытие popup окна, отображение информации). В некоторых ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад