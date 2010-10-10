Редизайн сайта по продаже цветов

Нужна шапка для сайта http://dvdicd.su/ Шапка резиновая по ширине. Высота от 60 до 200 px Также желательно подобрать цвет фона и блоков под эту шапку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать редизайн сайта компании по оптовой и розничной продаже цветов
ТЗ и пожелания в файле.
Нужно: одна страничка главная, и пара внутренних с содержимым указанным в ТЗ и например блоком новостей.
Все вопросы принимаются в личку.
Делаю 3 призовых места, но не забывайте что они могут достаться и одному победителю.
На выходе должен появиться PSD файл с удобной и понятной структурой и легкой для небольших изменений.
Будьте готовы к тому что возможно потребуются небольшие доработки. Если доработки будут значимыми, естесно за отдельную плату.
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