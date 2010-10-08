Дизайн сайта-визитки по парфюмерии.

1. Нужно доработать дизайн для сайта-странички http://xpress-it.ru/ который сразу нужно будет разместить, вместе со статьей. Сайт сделан в html, логотип не обязательно, все упирается в стоимость. ТЗ графическое, во вложении ТЗ_1.png Левое меню без ссылок, ...