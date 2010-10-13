Шапка сайта

$55
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок225 просмотров
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Шапка сайта по ТЗ

13 лет назад
mgodun
Михаил 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$55
4 дня
Работа полностью выполнена в соответствии с ТЗ и заслуживает высоких оценок! Спасибо!
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
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